Menü
Haberler ›› Spor ››Valencia Oyuncuları Ayak Voleybolu Oynuyo - Spor

Valencia Oyuncuları Ayak Voleybolu Oynuyo

2018-19 sezonu sırasında Valencia CF forması giyen Rodrigo, Fabián Orellana, Geoffrey Kondogbia, Jose Luis Gaya, Gabriel Paulista ve Jeison Murillo birbirlerini ayak voleybolunda sınadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyunu bakalım kim kazandı?

17.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:00
2018-19 sezonu sırasında Valencia CF forması giyen Rodrigo, Fabián Orellana, Geoffrey Kondogbia, Jose Luis Gaya, Gabriel Paulista ve Jeison Murillo birbirlerini ayak voleybolunda sınadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyunu bakalım kim kazandı? Valencia Oyuncuları Ayak Voleybolu Oynuyo

Kaynak: Dugout

Etiketler : Valencia, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Spor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Spor
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Spor
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Spor
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Spor
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Spor
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Spor
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Spor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı