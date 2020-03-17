Valencia Oyuncuları Ayak Voleybolu Oynuyo
2018-19 sezonu sırasında Valencia CF forması giyen Rodrigo, Fabián Orellana, Geoffrey Kondogbia, Jose Luis Gaya, Gabriel Paulista ve Jeison Murillo birbirlerini ayak voleybolunda sınadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyunu bakalım kim kazandı?
17.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:00
2018-19 sezonu sırasında Valencia CF forması giyen Rodrigo, Fabián Orellana, Geoffrey Kondogbia, Jose Luis Gaya, Gabriel Paulista ve Jeison Murillo birbirlerini ayak voleybolunda sınadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyunu bakalım kim kazandı?
Kaynak: Dugout
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