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Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Ezequiel Garay'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Garay, karantinada olduğunu söyledi.

15.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:00

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia 'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

"2020 KÖTÜ BAŞLADI, KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullandı.

Garay, La Liga'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

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Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Valencia, La Liga, Spor

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