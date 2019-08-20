Haberler» Spor» Haber

Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'dan Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor'u, bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

20.08.2019 15:26 Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da
İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'dan Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor'u, bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Alpay Çelebi'nin yerine Galatasaray'dan Valentine Ozornwafor'u renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, bir oyuncuya daha imza attırdı. Sarı-Kırmızılılar, bu bağlamda Galatasaray'ın, Nijerya'nın Enyimba Aba takımından 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak renklerine bağladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istediği genç stoperin, yarın Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sezon başı kampını Galatasaray'da geçiren Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor Sarı-Kırmızılı takıma hazır halde geliyor. - KAYSERİ

Valentine Ozornwafor, İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:38   Çanakkale Belediyespor'da imza töreni
15:36   Mamak Belediyesi basketbol takımı ilk idmanını yaptı
15:33   Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında büyük yankı uyandırdı
15:33   CANLI YAYIN DUYURUSU
15:30   Uludağ'ın ilham verdiği yelken yarışı
15:29   Fenerbahçe Kulübünden yaralanan taraftara geçmiş olsun mesajı
15:26   Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da