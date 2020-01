Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları ve özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Uçuş'ı izleyecek olanların merak ettiği Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler ve Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu özeti gibi konuları inceliyoruz.

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KONUSU NEDİR?

Valerian (DeHaan) ve Laureline (Cara Delevingne) evrendeki insanlara ait bölgelerde düzeni sağlamak üzere görevli iki özel harekât askeridir. Valerian açılamasa da partneri Laureline'e karşı bir iş arkadaşlığından daha fazlasını hissetmektedir. Ancak kadınlarla olan geçmişi ve geleneksele bağlılığı onu sürekli geri adım atmaya zorlamaktadır. Kumandanlarından (Clive Owen) aldıkları bir emirle Alpha adındaki bir şehre ulaşırlar. Burada evrenin her bir köşesinden binlerce farklı ırk bir arada yaşamaktadır. 17 milyonluk nüfusun çoğunluğu barış içinde yaşarken bazıları da insan ırkını büyük bir tehlikeye sokmak için planlar yapmaktadır. Gezegendeki görevleri esnasında Valerian ve Laureline'in keşfettiği gerçek bu olur.

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KADROSU VE OYUNCULARI

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Yönetmen: Luc Besson

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Oyuncular: Cara Delevingne, Dane DeHaan, Aymeline Valade, Ethan Hawke, Clive Owen

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Yapım Yılı: 2017 (137 dk)

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Senaryo: Luc Besson, Pierre Christin

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Yapım Ülkesi: Fransa

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Orijinal Adı: Valerian And The City Of A Thousand Planets

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Maliyet: 197 Milyon Dolar