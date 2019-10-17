Haberler » Ekonomi » Valeura Energy, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek

Valeura Energy, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek

Trakya'da doğal gaz ve petrol arama-üretim çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura Energy, Türkiye'deki mevcut faaliyetlerini ABD yaptırımlarından etkilenmeden devam ettirebileceğini duyurdu.

17.10.2019 14:17Valeura Energy, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek
Trakya'da doğal gaz ve petrol arama-üretim çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura Energy, Türkiye'deki mevcut faaliyetlerini ABD yaptırımlarından etkilenmeden devam ettirebileceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Valeura Energy'nin Türkiye'deki varlıklarının Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilenmediği belirtildi.
Valeura Energy'nin Trakya bölgesinde faaliyetlerine devam ettiği bildirilen açıklamada, "İstanbul'un batısındaki bu bölge, Türkiye-Suriye sınırına bin kilometreden fazla uzaklıkta bulunuyor. Saha çalışmaları ve özellikle İnanlı-1 kuyusundaki üretim testleri güvenli ve planlanan şekilde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Kanadalı şirketin ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin Washington'da bulunan uluslararası hukuk bürosu DLA Piper şirketinden müşavirlik hizmeti aldığı aktarılarak, "Şirket, mevcut faaliyetlerinin son günlerdeki yaptırımlardan etkilenmeden sürdürebileceğine inanıyor. Türkiye'deki müşterilerine kesintisiz satış dahil olmak üzere Valeura, doğal gaz üretimi faaliyetlerine devam etmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Valeura Energy'nin iş birliği yaptığı firmalardan şirketin faaliyetlerine destek olmayacaklarına yönelik bir bildirim olmadığı vurgulanan açıklamada, "Valeura söz konusu durumu aktif bir şekilde izlemeye devam ediyor. Gerektiği takdirde ABD'nin yaptırımlarını tetiklemeyecek şekilde faaliyetlerini sürdürmeye yönelik önlemler alabilir." ifadelerine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Trakya Bölgesi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:15 TMB: Makro ekonomik adımlarla inşaatta olumlu sinyaller başladı
16:12 ABD'de işsizlik başvuruları 4 bin arttı
16:08 "Volkswagen yatırımı devam edecek"
16:06 Sterlin Brexit anlaşmasının geçmeyeceği endişesiyle düştü
16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
16:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Pence görüşmesi başladı
15:52 İGA Lounge ayrıcalıkları Priority Pass sahipleriyle buluşuyor
17.10.2019 16:23:09