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Valeura Energy: "Türkiye'de petrol ve gaz üretimimiz devam ediyor"

Trakya'da doğal gaz ve petrol arama-üretim çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura Energy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zayıflayan ekonomik faaliyetlere rağmen petrol ve doğal gaz üretim çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

14.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:52
Valeura Energy:
Trakya'da doğal gaz ve petrol arama-üretim çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura Energy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zayıflayan ekonomik faaliyetlere rağmen petrol ve doğal gaz üretim çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Valeura Energy'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde ortalama üretimin bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 arttığı, petrol ve gaz satışından elde edilen gelirin de aynı dönemde yüzde 6 yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, "Küresel Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ekonomisindeki faaliyetler yavaşlamaya başladı ve bazı sanayi müşterilerinden gelen gaz talebini düşürdü. Ancak bu düşüş Valeura'nın gaz üretimini asgari miktarda etkiledi. Türkiye'de petrol ve gaz üretimimiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Şirket tarafından, yerel ve uluslararası sağlık otoritelerinin önerdiği sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine uyulduğu, saha zorunluluğu olmayan işçilerin evden çalıştığı ve firmanın üretim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Batı Trakya'daki iki kuyuda yürütülen çalışmaların yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği ve genel faaliyetlerin ilgili sağlık direktiflerine uygun olarak devam ettirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Türkiye, Ekonomi
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