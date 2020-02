Vali adıyla, hayırseveri dolandıran sanığa hapis ve para cezası

BOLU'da, kendisini dönemin valisi Aydın Baruş olarak tanıtarak İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ı 10 bin lira dolandıran M.Y., 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ı arayan A.K., kendisini dönemin Valisi Aydın Baruş'un özel kalemi olarak tanıttı. A.K., Vali Baruş'un görüşme talebi olduğunu söyledi. Daha sonra A.K. telefonu yanında bulunan arkadaşı M.Y.'ye verdi. Kendisini Vali Aydın Baruş olarak tanıtan M.Y., İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'dan engellilere dağıtmak için alacakları akülü araçlar için para istedi. Bolu 'nun hayırseveri merhum İzzet Baysal'ın yeğeni olan Ahmet Baysal ise, 4 akülü aracın bedeli olan 10 bin lirayı M.Y.'nin hesabına yatırdı. Olayın ardından herhangi bir gelişme olmayınca Ahmet Baysal dolandırıldığını anlayarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu Çorum'da oldukları belirlenen M.Y. ve A.K., yakalanarak gözaltına alındı. A.K. ve M.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.Y. hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan M.Y., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen M.Y., "Ben kendimi vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtmadım. İşlemediğim bir suçu da kabul etmiyorum" dedi.

M.Y.'nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 320 lira para cezasına çarptırdı.