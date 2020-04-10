Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Ahmet Nayir virüsün azaldığını açıkladı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir denetimde yaptığı açıklamada korona virüsünün son 4 günde yüzde 10'ların altına düşürdüklerini açıkladı.

10.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:38
Vali Ahmet Nayir virüsün azaldığını açıkladı
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir denetimde yaptığı açıklamada korona virüsünün son 4 günde yüzde 10'ların altına düşürdüklerini açıkladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir korona virüsü ile mücadele kapsamında şehirler arası seyahat yasağı kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti. Esentepe kavşağında oluşturulan kontrol noktasına giden Vali Ahmet Hamdi Nayir'i İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya karşıladı. Vali Nayir görev başındaki polislere başarılar diledi. Denetim sonrasında Vali Nayir yaptığı açıklamada virüsün 4 gündür azalışa geçtiğini belirtti.

Evimizde kalmalıyız

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz salgından dolayı programların tamamını iptal ettik. Bizde görev başında olan polis arkadaşlarımızın yanlarına gelerek yıl dönümlerini kutlayalım dedik. En önemli görevlerden bir tanesi mutlaka sağlık ama bulaşmayı önleyecek en önemli bir görevde kolluk birimlerimize ve bize düşüyor. Arkadaşlarımız emirlerin uygulandığını tedbirlerin uygulandığını görmek için emirlere tedbirlere uymayanlara var mı diye onlar kontrol için buradalar. 24 saat esasına göre özveriyle çalışıyorlar. Biliyorsunuz 30 büyük ilimiz ve Zonguldak ilimiz giriş çıkışa kapatıldı. Ticari faaliyetler, sanayi faaliyetler ve zirai faaliyetler haricinde girişler çıkışlar kapatıldı. Arkadaşlarımız burada yapmış olduğu kontrolle buna uyulup uyulmadığını görmeye çalışıyorlar. Maalesef bulaşma devam ediyor. İlimizde de devam ediyor. Halkımızın daha dikkatli olup daha az sokağa çıkıp daha çok evinde kalması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim. Başlarda artışlar yüzde atmışlar yüzde 70'ler mertebesinde giderken son 4 gündür yüzde 10'ların altına çektik. Artışlar azaldı ama yine de rakamlarımız büyük. Arkadaşlarınız aldıkları tedbirler de sokağa çıkmayı azaltacak sosyal mesafenin uygulanmasını sağlayacak marketlerde pazarlarda konulan kuralların uygulanmasını sağlayacaklar" dedi.

Tedbirlerimiz en üst seviyede

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise yaptığı açıklamada, "Küresel çapta yayılan korona virüs ülkemizde etkisi altına almış durumda. Terörle mücadelede, trafik ile mücadelede olduğu gibi genel asayiş mücadelesinde olduğu gibi korona virüs salgını ile mücadelede de teşkilatımız elinden gelen gayreti göstermektedir. Halkımızın en az zararla atlatması için tedbirlerimizi en üst seviyede almış bulunmaktayız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Fatih, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Vali Ahmet Nayir virüsün azaldığını açıkladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Azerbaycan'da vaka sayısı 991'e yükseldi - Haber 18:34: Vali Gürel'den Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret - Haber 18:34: Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü - Haber 18:33: Karabük'te 34 kişiye 105 bin lira ceza kesildi - Haber 18:32: Tuzla Devlet Hastanesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları - Haber 18:19: Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler