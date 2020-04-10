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Vali Ahmet Nayir virüsün azaldığını açıkladı

- Vali Ahmet Nayir virüsün azaldığını açıkladı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: " Başlarda artışlar yüzde atmışlar yüzde 70'ler mertebesinde giderken son 4 gündür yüzde 10'ların altına çektik" Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir denetimde yaptığı açıklamada korona virüsünün son 4 günde yüzde...

10.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:50
Vali Ahmet Nayir virüsün azaldığını açıkladı
- Vali Ahmet Nayir virüsün azaldığını açıkladı
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: " Başlarda artışlar yüzde atmışlar yüzde 70'ler mertebesinde giderken son 4 gündür yüzde 10'ların altına çektik"
SAKARYA - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir denetimde yaptığı açıklamada korona virüsünün son 4 günde yüzde 10'ların altına düşürdüklerini açıkladı.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir korona virüsü ile mücadele kapsamında şehirler arası seyahat yasağı kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti. Esentepe kavşağında oluşturulan kontrol noktasına giden Vali Ahmet Hamdi Nayir'i İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya karşıladı. Vali Nayir görev başındaki polislere başarılar diledi. Denetim sonrasında Vali Nayir yaptığı açıklamada virüsün 4 gündür azalışa geçtiğini belirtti.
Evimizde kalmalıyız
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz salgından dolayı programların tamamını iptal ettik. Bizde görev başında olan polis arkadaşlarımızın yanlarına gelerek yıl dönümlerini kutlayalım dedik. En önemli görevlerden bir tanesi mutlaka sağlık ama bulaşmayı önleyecek en önemli bir görevde kolluk birimlerimize ve bize düşüyor. Arkadaşlarımız emirlerin uygulandığını tedbirlerin uygulandığını görmek için emirlere tedbirlere uymayanlara var mı diye onlar kontrol için buradalar. 24 saat esasına göre özveriyle çalışıyorlar. Biliyorsunuz 30 büyük ilimiz ve Zonguldak ilimiz giriş çıkışa kapatıldı. Ticari faaliyetler, sanayi faaliyetler ve zirai faaliyetler haricinde girişler çıkışlar kapatıldı. Arkadaşlarımız burada yapmış olduğu kontrolle buna uyulup uyulmadığını görmeye çalışıyorlar. Maalesef bulaşma devam ediyor. İlimizde de devam ediyor. Daha halkımızın daha dikkatli olup daha az sokağa çıkıp daha çok evinde kalması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim. Başlarda artışlar yüzde atmışlar yüzde 70'ler mertebesinde giderken son 4 gündür yüzde 10'ların altına çektik. Artışlar azaldı ama yine de rakamlarımız büyük. Arkadaşlarınız aldıkları tedbirler de sokağa çıkmayı azaltacak sosyal mesafenin uygulanmasını sağlayacak marketlerde pazarlarda konulan kuralların uygulanmasını sağlayacaklar" dedi.
Tedbirlerimiz en üst seviyede
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise yaptığı açıklamada, "Küresel çapta yayılan korona virüs ülkemizde etkisi altına almış durumda. Terörle mücadelede, trafik ile mücadelede olduğu gibi genel asayiş mücadelesinde olduğu gibi korona virüs salgını ile mücadelede de teşkilatımız elinden gelen gayreti göstermektedir. Halkımızın en az zararla atlatması için tedbirlerimizi en üst seviyede almış bulunmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Fatih, Genel
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