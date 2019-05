Vali Akbıyık: "2019'un ilk 3 ayında Kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 60'lara kadar düştü"

Kaynak: İHA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'nin Türkiye genelinde kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilk 5 il arasında olduğunu belirterek, 2019 yılının ilk üç ayında ise kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 60'lara kadar düştüğünü söyledi.Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, bir süre önce VEDAŞ tarafından düzenlenen iftar programında kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını, bu yanlışı düzeltmek üzere açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti. Vali Akbıyık, "Enerjiden sağlanan verimin arttırılması, elektrik kesinti sürelerinin en aza indirilmesi, kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi adına hem ilimiz hem de ülkemiz genelinde yapılan yatırımlar, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir" dedi.2017 yılından bu yana yapılan çalışmalar sayesinde elektrik kesintisi sayısında gözle görülür bir azalma meydana geldiğini ifade eden Vali İdris Akbıyık, şunları ifade etti:"2017 yılında 21 bin 270 elektrik kesintisi meydana gelirken 2018 yılında 19 bin 749 elektrik kesintisi yaşanmıştır. 2019 yılının ilk 3 ayında ise bin 973 kez elektrik kesintisi yaşanmıştır. Meydana gelen plansız elektrik kesintilerinde en geç 1-2 saat içerisinde arıza giderilerek vatandaşlarımızın mağduriyeti en aza indirilmektedir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırmak adına yapılan tüm çalışmalara rağmen bazı vatandaşlarımız halen kaçak elektrik kullanılmaktadır. Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi kullanılması kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir. Hakkari ilimiz Türkiye geneli kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilk 5 il arasındadır. Ancak son 5 yıl göz önünde bulundurulduğunda kaçak elektrik kullanımının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaların meyve verdiği görülmektedir. İlimizde yıl bazında kaçak elektrik kullanımı, 2014 yılında yüzde 75, 2015 yılında 74, 2016 yılında 72, 2017 yüzde 71, 2018 yılında yüzde 63 olduğunu görülmektedir. 2019 yılına geldiğimizde ise ilk üç ayda bu oranın yüzde 60'lara kadar düştüğü görülmektedir. Bu veriler de gösteriyor ki her geçen gün ilimizde kaçak elektrik kullanım oranı azalmaktadır. Unutulmamalıdır ki kaçak elektrik kullanmak da bir çeşit hırsızlıktır. Kullanılan her kaçak elektrik bedeli devletimize ödenen vergilerden çalınmakta ve ülkemize ciddi zararlar vermektedir. Bu gün devletimize ödediğimiz her vergi yarın çocuklarımıza ve bizlere ulaşım sağlık ve haberleşme olarak döneceğini unutmayalım, yarınlarımızdan çalmayalım. İlimiz kaçak elektrik kullanımının en aza indirilerek her vatandaşımızın elektriği ve diğer enerji kaynaklarımızı bilinçli olarak tüketmesini temenni ediyorum." - HAKKARİ