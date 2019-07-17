17.07.2019 17:42
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Vali Akbıyık, başarılı sporcuları kabul etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Polis Gücü Spor Kulübünün karate branşında üst kuşağa geçmeye hak kazanan sporculara sertifika ve kuşaklarını verdi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Polis Gücü Spor Kulübünün karate branşında üst kuşağa geçmeye hak kazanan sporculara sertifika ve kuşaklarını verdi.
Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kulüp Başkanı ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, kuşak sınavında başarılı olan öğrenciler ile antrenörleri makamında kabul etti.
Sporcularla bir süre sohbet eden Akbıyık, Polis Gücü Spor Kulübünün, kentte sporun gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.
Birçok branşta açılan kurslarda şampiyon sporcuların yetiştirildiğini belirten Akbıyık, "Türkiye ve Dünya Şampiyonu olan çocuklarımız var. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Kulüpte görev yapan arkadaşlarımıza da başarılar dileriz. Hakkari her şeyin en güzeline layık. İnşallah her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği yere Hakkarili çocukların sayesinde kavuşacaktır." diye konuştu.
Akbıyık, sertifika ve kuşaklarını verdiği 12 sporcuya, spor malzemeleri hediye etti. Vali Akbıyık, başarılı sporcuları kabul etti
Kaynak: AA
Hakkari, Polis, Güncel

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