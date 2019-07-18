18.07.2019 10:20
Haberler» Güncel» Haber

Vali Akbıyık, cami ve inşaatları denetledi

Vali Akbıyık, cami ve inşaatları denetledi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yapımı devam eden cami, öğretmen evi ve okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yapımı devam eden cami, öğretmen evi ve okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, farklı mahallelerde yapımları süren 5 katlı ve 24 derslikli Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulu, 3 katlı ve 24 derslikli Spor Toto Anadolu Lisesi, 8 katlı ve 152 kişi kapasiteli öğretmen evi ile aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadetini yerine getirebileceği 3 katlı ve 2 minareli Ulu Camii inşaatlarında denetlemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de hazır bulundu. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Sermaye Piyasası Kurulu, Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:30   İSTANBUL-LİSELİ SUDE METE'YE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN İETT ŞOFÖRÜNE 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI
12:30   BURSA ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA AĞIR YARALANAN AYÇA, HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
12:30   SİVAS YILANIN BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI KARTALI KÖYLÜLER KURTARDI
12:30   ISPARTA YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
12:30   OSMANİYE TARİH İŞÇİLERİN ELİNDE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
12:30   Hayatını doğuştan engelli çocuğuna adadı
12:28   Traktörü göle düşen çiftçi çıkarılması için yardım bekliyor