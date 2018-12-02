Vali Akbıyık'dan 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Mesajı

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, 3 Aralık
Dünya Engeliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "3 Aralık, engellilerin topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit ölçüde kullandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler
tarafından Dünya Engelliler Günü
olarak kabul edilmiştir. Toplumumuzda engelli olup olmadığına bakılmaksızın her birey, yasalarla belirlenen temel hak ve hürriyetlerden eşit biçimde yararlanmaktadır. Engelli kardeşlerimiz; gerekli koşullar sağlandığında çalışma azmi, cesareti ve fedakarlıklarıyla eğitim, bilim, spor, sanat, iş dünyası gibi pek çok alanda üstün başarılara imza atmakta ve herkese örnek olmaktadırlar. Ülkemiz için her türlü özveriden kaçınmayacaklarını her şart ve ortamda ispatlamış olan engelli vatandaşlarımıza hangi hizmetler sunulursa sunulsun, ne yapılırsa yapılsın haklarının ödenemeyeceği aşikardır. Unutulmamalıdır ki her insan potansiyel bir engelli adayıdır. Bu bilinç ile hareket ederek engellilerimizi anlamaya ve yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile en büyük engelin zihinlerde ve kalplerde olduğu gerçeğinden hareketle Dünya Engelliler Günü
'nün tüm dünyada ve ülkemizde engellilere karşı daha fazla anlayış ve hassasiyet geliştirmemize katkı sağlamasını temenni ediyor; engelli kardeşlerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - HAKKARİ
Dünya Engelliler Günü,Hakkari,3 Aralık
02 Aralık 2018 Pazar 17:25