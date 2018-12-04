Vali Akbıyık'dan Başkan Vekili Epcim'e Ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
tarafından karşılanan Vali Akbıyık, daha sonra belediye şeref defterini imzaladı. Vali Akbıyık, makamında ziyaret ettiği Başkan Vekili Epcim ile bir süre sohbet ederek "Hakkari Dönüşüm
Programı" kapsamında yapılan ve devam eden hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Epcim, Vali Akbıyık'a teşekkür etti - HAKKARİ
Cüneyt Epcim,Hakkari
04 Aralık 2018 Salı 17:14