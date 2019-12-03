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Vali Akbıyık, engellilerle bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, engellilerle kahvaltıda bir araya geldi.

03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:29Vali Akbıyık, engellilerle bir araya geldi
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, engellilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Dünya Engeliler Günü nedeniyle engellilere yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet ve çok sayıda engelli ile ailesi katıldı. Vali İdris Akbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, kahvaltıya katılan tüm engelli ve ailelerine teşekkür etti.

Sekiz yaşından beri görme engelli olan dengbej, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen ve birçok kitap yazan Abdülkadir Kızılkaya ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık, Kızılkaya'yı örnek göstererek engelliğin sınır tanımadığını belirtti. Her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden Vali Akbıyık, tüm engellilerin gününü kutlayarak, kahvaltı programına katılan çocuklara oyuncak dağıttı. - HAKKARİ

Kızılkaya, Hakkari, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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