Vali Akbıyık, Esendere Gümrük Kapısında İncelemede Bulundu

Hakkari
Vali İdris Akbıyık, Yüksekova
ilçesinde bulunan Esendere
Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.
Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yüksekova ilçesini ziyaret eden Vali Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle Esendere Gümrük Kapısını ziyaret etti.
Gümrük Müdürü Olgun Toprakçı, Esendere Jandarma
Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Deniz Karatay
ve Esendere Gümrük Sınır Kapısı yetkilileri tarafından karşılanan Vali Akbışık, sınır kapısında incelemelerde bulundu. İran
'a giriş-çıkışların yapıldığı sınır kapısı ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Akbıyık, buradaki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ
Hakkari,Yüksekova,Esendere
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:53