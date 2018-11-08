Vali Akbıyık, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Hakkari
'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza Hakkari- Çukurca
kara yolunda meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç, bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Kazada Ö.I, F.E, A.A ve Ş.A isimli vatandaşlar yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı alileri ziyaret etti
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 vatandaşın ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini iletti.
Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile hastane önünde bekleyen yaralıların aileleri ile görüştü.
Burada yaptığı açıklamada, kışın sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğine dikkati çeken Akbıyık, "Hakkari'de yavaş yavaş kış geliyor. Onun için trafik kurallarına biraz daha dikkat edeceğiz. Emniyet kemerimizi takacağız, kış lastiklerine geçip zincirlerimizi takmaya başlayacağız. Bu vesileyle bunu da duyuralım. Bütün sürücülerimizi uyaralım ki bugün olduğu gibi üzücü sonuçlar olmasın." dedi.
Hastaneden ayrılan Vali Akbıyık, daha sonra çarşı esnafını ziyaret etti.
Çukurca,Hakkari
08 Kasım 2018 Perşembe 17:35