Vali Akbıyık, Esnafı Ziyaret Etti

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.
Bulvar Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Akbıyık, esnaf ve alışveriş yapan halkın taleplerini dinledi.
Akbıyık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca belediye binası önünde kurulan ve kentteki kadınların ürettiği yerli ürünlerin yer aldığı standı da gezdi.
Akbıyık'a ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.
Hakkari
14 Aralık 2018 Cuma 20:05