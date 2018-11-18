Vali Akbıyık, Hizmetleri İnceledi

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, kentteki kaldırım çalışmaları, Ulu Cami inşaatı ve belediye tarafından yapılan parkta incelemelerde bulundu.
Beraberinde Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile yapımı tamamlanan Kent Park Yaşam Merkezini ziyaret eden Akbıyık, burada incelemelerde bulundu.
Vatandaşlarla sohbet eden Akbıyık, parkta oynayan çocuklarla yakından ilgilendi, oyuncak dağıttı.
Daha sonra kaldırım çalışmalarını inceleyen ve Ulu Cami inşaatını dolaşan Akbıyık, belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti.
Akbıyık, burada yakından ilgilendiği çocuklarla kitap okudu, sohbet etti.
Akbıyık, yaptığı açıklamada, belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ve bazı kamu kurum ve kuruluşlara ziyarette bulunduklarını söyledi.
Hakkari'de son yıllarda çok güzel çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:
"Merkezde yapımı devam eden harika bir caminin inşaatını gezdik. Parklarımız birçok büyük illerimizdekiler kadar güzel. Bu oyun merkezimiz de çok güzel ve birçok ilde olmayan bir merkez. Belediye başkan vekilimiz başta olmak üzere burada görev yapan bütün arkadaşları bundan dolayı tebrik ediyorum. Burada sosyal, kültürel, sportif her anlamda büyük bir gayret var. Bu gayret ve çalışmaların hepsinin devam etmesini istiyoruz. Bunun için de hep beraber çaba harcayacağız. Hakkari gerçekten güzel bir şehir. Bunu yerinde parklarıyla, kültür merkeziyle, camisiyle, oyun salonlarıyla gördük."
Jandarma,Cüneyt Epcim,Hakkari
18 Kasım 2018 Pazar 11:14