Vali Akbıyık'ın Çukurca Ziyareti

20 Kasım 2018 Salı 15:26



20 Kasım 2018 Salı 15:26

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Vali Akbıyık, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile Çukurca'ya geldi.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca tarafından karşılanan Akbıyık ve beraberindekiler, ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.Daha sonra Üzümlü Sınır Kapısı, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutalığı ve Çukurca Kaymakamlığını ziyaret eden Akbıyık ve beraberindekiler, Cumhuriyet Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan öğretmenevi ek binasının açılışını gerçekleştirdi.