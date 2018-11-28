Vali Akbıyık'ın Yüksekova Ziyareti

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova
Kaymakamı Ramazan Kendüzler'i ziyaret etti.
Akbıyık, makamında ziyaret ettiği Kendüzler'e yeni görevinde başarı diledi.
Kendüzler ise ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akbıyık'a teşekkür etti.
Akbıyık'a ziyaretinde, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Jandarma
Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz eşlik etti.
Vali Akbıyık gümrük kapısında
Vali İdris Akbıyık, ardından beraberindeki protokol üyeleri ile ilçeye bağlı Esendere
Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti.
Gümrük Kapısı Müdürü Olgun Toprakçı, Esendere Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Deniz Karatay
ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Akbıyık, burada incelemelerde bulundu.
Akbıyık, sınır kapısındaki çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Jandarma,Hakkari,Yüksekova
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:41