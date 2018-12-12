Vali Akbıyık'ın Yüksekova Ziyareti

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık
, Yüksekova
ilçesini ziyaret etti.
Vali Akbıyık ilçeye gelişinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, askeri yetkililer, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Kaymakamlık
ziyaretinin ardından Esenyurt Mahallesi
'ndeki TOKİ konutlarına geçen Akbıyık, burada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Mezarlık ve Cumhuriyet mahallelerinde yapımları devam eden okul binalarını inceleyen Akbıyık, okulların durumuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'dan bilgi aldıktan sonra Şemsettin Onay Anadolu Lisesini ziyaret ederek sınıfları gezdi, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Okulda "Bir kitap bir insan" kampanyası kapsamında öğrencilere kitap dağıtan Akbıyık, Aile Destek Merkezindeki kursları gezdikten sonra Gençlik Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi.
Buradaki programda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul sporları çerçevesinde faaliyet gösteren 550 öğrenciye eşofman takımı ve spor ayakkabısı dağıtıldı.
Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah
TOKİ konutlarını ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel. 3 bin civarı bitmek üzere. Polis
lojmanlarını ziyaret ettik, inşaatları devam eden okulları ziyaret ettik. Eğitim alanında Yüksekova'nın ihtiyacını tamamen karşılayacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaymakam Kendüzler de Gençlik Merkezinin 3 yıl önce açıldığını ve gençlerin, açıldığı günden beri burada spor yaptığını dile getirerek, "Gençlik Merkezimizde 11 branşta gençlerimiz eğitim görüyor. Çok çeşitli branşlar var. Güreşi, tekvandosu, kayak branşları var. Bunların hepsi Yüksekova'nın geleceği için." ifadesini kullandı.
Akbıyık'a ziyaretlerinde, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram
Özcan eşlik etti.
Bayram Özcan,İdris Akbıyık,Hakkari,Yüksekova
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:32