Vali Akbıyık'ın Ziyaretleri

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, şehit aileleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve esnafı ziyaret etti.
Akbıyık, beraberinde Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile 1995'te Ağaçdibi köyünde PKK
'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman
ve 1993'te Yüksekova
Ericik köyü Bağlar
mezrasında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Abdulkerim Kaya'nın ailesini ziyaret etti.
Şehit aileleri ile sohbet eden Akbıyık, onların sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları, Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür etti.
Daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçen Vali Akbıyık, merasim birliğini selamladıktan sonra şeref defterini imzaladı.
Bölgede terörle mücadelede büyük başarı sağlayan özel harekat polisleriyle bir araya gelen Akbıyık, onlarla bir süre sohbet etti.
Ardından beraberindekilerle çarşı merkezine geçen Akbıyık, çevre yolundaki esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Cüneyt Epcim,Hakkari
18 Kasım 2018 Pazar 10:24