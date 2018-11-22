22 Kasım 2018, 16:46
»»

Vali Akbıyık'ın Ziyaretleri

Vali Akbıyık

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesini ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesini ziyaret etti.

Beraberinde 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile üniversiteye giden Akbıyık, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ile akademik ve idari personel tarafından karşılandı.

Üniversite personeliyle bir araya gelen Akbıyık, Pakiş'i makamında ziyaret ettikten sonra ilgililerden üniversitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Cüneyt Epcim,Piyade,Hakkari
22 Kasım 2018 Perşembe 16:46