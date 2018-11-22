Vali Akbıyık'ın Ziyaretleri

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesini ziyaret etti.
Beraberinde 3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ile üniversiteye giden Akbıyık, Rektör
Prof. Dr. Ömer Pakiş ile akademik ve idari personel tarafından karşılandı.
Üniversite personeliyle bir araya gelen Akbıyık, Pakiş'i makamında ziyaret ettikten sonra ilgililerden üniversitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Cüneyt Epcim,Piyade,Hakkari
22 Kasım 2018 Perşembe 16:46