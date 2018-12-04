Vali Akbıyık'ın Ziyaretleri

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
'i ziyaret etti.
Gelişinde ilk olarak Belediye Şeref Defterini imzalayan Akbıyık, makamında ziyaret ettiği Epcim ile bir süre görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Epcim, Akbıyık'a teşekkür etti.
Akbıyık, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Balık, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Cüneyt Epcim,Hakkari
04 Aralık 2018 Salı 18:59