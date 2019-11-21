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Vali Akbıyık, kayak merkezinde incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2 bin 500 rakımda bulunan Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapımları tamamlanan telesiyej ve pist alanında incelemelerde bulundu.

21.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:27Vali Akbıyık, kayak merkezinde incelemelerde bulundu
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2 bin 500 rakımda bulunan Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapımları tamamlanan telesiyej ve pist alanında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği kayak merkezindeki telesiyej ve pist alanını gezerek, tamamlanan çalışmalarla ilgili Gençlik ve İl Müdürü Reşit Güldal'dan bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, telesiyej ve pist alanında yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kayak merkezinin kış dönemine hazır olacağını söyledi. Pist alanının 3 bin 500 metreye çıkarıldığını ifade eden Vali Akbıyık, "Pistlerimiz yaptık. Yine telesiyejimiz bitti. Bin 200 metre olan eski pistimizin de bakımı yapıldı. Vatandaşlarımızın yazın piknik ya da farklı etkinlikler yapmaları için buranın çevre düzenlemesini de yaparak küçük bir gölet yaptık. Hakkari'nin en önemli problemi kalacak yer problemi, otel problemi. Gelen sporsever ve kayak severlerin kalacağı yer problemini çözmek için yapacağımız otel ve sporcu kamp eğitim merkezinin ihalesini yaptık. Hakkari Valiliği olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile İl Özel İdaresi ve DAKA'nın desteğiyle inşallah önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde otel yapımını da tamamlayarak burada ulusal, hatta uluslararası müsabakalar da düzenleyeceğiz. Hakkari gerçekten spor konusunda özellikle kış ve dağ sporları konusunda çok yetenekli gençlere sahip. Şu anda bile mevcut tesislerimizin yetersizliğine rağmen birçok dalda kayakla ilgili Türkiye derecesi olan sporcularımız var. İnşallah bu tesislerle Hakkari'de spor gelecek daha güzel olacak" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kayak Merkezi, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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