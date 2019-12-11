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Vali Akbıyık, kaza yerinde inceleme yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3 Özel Harekat Polisinin yaralandığı kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

11.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:34Vali Akbıyık, kaza yerinde inceleme yaptı
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3 Özel Harekat Polisinin yaralandığı kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı.
Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur ile Merzan Mahallesi'ne geldi.
Kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan Akbıyık, bölgede olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Akbıyık, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
Akbıyık, daha sonra belediye binasının alt katındaki camide işitme engellilere yönelik açılan kursta Kur'an-ı Kerim öğrenen kursiyerlerle bir araya geldi.
Kursiyerlerle sohbet eden Akbıyık, bu tür kursların kentteki engelli bireyler için önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Akbıyık, iki kursiyere başarı belgesi verdi.

Hakkari, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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