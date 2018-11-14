Vali Akbıyık, Konak Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:45

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafları ziyaret ederek kendileri ile bir süre sohbet etti.Bir süre önce Hakkari'deki görevine başlayan Vali İdris Akbıyık, dur durmak bilmiyor. Hakkari'deki esnafları tek tek ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonrada Hakkari ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Hasta ziyaretleri ve taziyelere de katılan Vali Akbıyık, kısa sürede olsa halkın takdirini kazanmayı başardı. Konak Caddesi üzerinde bulunan esnafları İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte tek tek ziyaret eden vali Akbıyık, yolda geçen vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Bir vatandaşın kucağındaki bebeğe bile yakın ilgi gösteren Vali Akbıyık, kent merkezindeki ziyaretlerini sürdürdü. Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, yöre halkının cana yakın ve misafirperver olduğunu söyledi. - HAKKARİ