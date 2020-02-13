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Vali Akbıyık, led ışık süslemeleri çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 71 aydınlatma direğine takılmaya başlanan lale motifli led ışık süsleme çalışmalarını yerinde denetledi.

13.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:12Vali Akbıyık, led ışık süslemeleri çalışmalarını denetledi
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 71 aydınlatma direğine takılmaya başlanan lale motifli led ışık süsleme çalışmalarını yerinde denetledi.

2020-2023 Hakkari Değişim ve Programı kapsamında belediye tarafından şehre güzel bir görünüm sağlanması amacıyla Tekser mevkiinden Medeni Sancar Kavşağı'na kadar olan 71 aydınlatma direğine led ışıklandırma takılmaya başlandı. Lale motifli led ışık süsleme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Akbıyık, ilgililerden bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında Medeni Sancar Kavşağı'na 8 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde led ışıklı kavşak motifi yerleştirileceği de belirtildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, 2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında birçok proje gerçekleştirecekleri müjdesini verdi. - HAKKARİ

Dönüşüm, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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