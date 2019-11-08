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Vali Akbıyık, muhtaç çocukları kendi elleriyle giydirdi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açılışını yaptığı 'Polis Kanka' ve 'Valilik Sevgi' mağazalarına gelen çocukları kendi elleriyle giydirdi.

08.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:43 Vali Akbıyık, muhtaç çocukları kendi elleriyle giydirdi
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açılışını yaptığı ' Kanka' ve 'Valilik Sevgi' mağazalarına gelen çocukları kendi elleriyle giydirdi.

Vali İdris Akbıyık, valilik binası zemin katında 'de ilk defa Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından açılan ve yeni kışlık ürünlerin geldiği "Kanka Polis Mağazası"nın açılışını yaptı. Burada muhtaç çocukları kendi elleriyle giydiren Vali Akbıyık, mağazada bulunan ayakkabı ve giyim çeşitleri hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde açılan "Sevgi Mağazası"nı da ziyaret eden Vali Akbıyık, burada bekleyen muhtaç ailelerle bir süre sohbet etti. Mağazada bulunan muhtaç çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Akbıyık, kendi elleriyle çocuklara ayakkabı ve kışlık mont giydirdi.

Açılışını yaptığı mağazalarda muhtaç vatandaşlara destek olduklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Her zaman muhtaç ailelerin yanındayız. Sorun ve sıkıntıları ile yakından ilgileniyoruz. Her iki mağazamızda hayırsever firmalar başta olmak üzere bize destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Akbıyık'a; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kanaat önderi Hasan Çolak, iş adamı Hasan Korkmaz, emniyet şube müdürleri ile ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Vali Akbıyık, çarşı merkezini de ziyaret ederek yolda geçen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra esnafla çay içti. - HAKKARİ

Hakkari, Türkiye, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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