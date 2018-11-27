Vali Akbıyık, Muhtarlarla Buluştu

27 Kasım 2018 Salı 13:33



27 Kasım 2018 Salı 13:33

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, toplantıda bir araya geldiği muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.Vali Akbıyık, valiliğin toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni göreve başladığı kentte muhtarlarla tanışmak istediğini söyledi.Toplantıda, il genelinde yeni yapılacak içme suyu projeleri, devam eden ve yeni yapılacak hizmetleri ele alacaklarını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:"Köylerde bir eksiği olan muhtarlar varsa burada sorun ve sıkıntılarını dile getirebilirler. Derecik ilçesi için yapılacak hizmetlerle ilgili çalışmaları da ele alacağız. Hakkari'yi çok beğendim ve insanları cana yakın. Bu halk hizmetin en iyisine layıktır. Burada mahalle ve köy muhtarlarından isteğim, hizmet manasındaki tüm sorunları bize iletmeleridir."Toplantıya, Vali Yardımcıları İdris Koç ve Mustafa Doruk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Geyiktepe, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.