Vali Akbıyık, Öğrencilerle Tenis Oynadı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:25



13 Aralık 2018 Perşembe 11:25

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova'daki temasları sırasında öğrencilerle masa tenisi oynadı.Yüksekova Gençlik Merkezini ziyaret eden Vali İdris Akbıyık ve Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek masa tenisi oynadılar. Öğrencilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini de dinleyen Vali Akbıyak'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Duruk da eşlik etti. - HAKKARİ