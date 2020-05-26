Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayarak bayramlarını kutladı.
26.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:57
Ailelerin bayramını kutlayan Vali Akbıyık, her zaman onların yanında olduklarını belirterek, sorun ve taleplerini dinledi.
Şehit aileleri ise kendilerini yalnız bırakmayan ve bayramlarını kutlayıp sıkıntılarını dinleyen Akbıyık'a teşekkür etti.
Öte yandan, Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de aileleri ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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