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Vali Akbıyık, sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

13.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:24Vali Akbıyık, sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Valilik Toplantı salonundaki programda Akbıyık, kentte yürütülen çalışmalar ve ilin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Toplantıda ayrıca işsizlik başta olmak üzere şehrin imar ve kentsel dönüşüm açısından ihtiyaçları, eğitime yönelik yapılması gereken çalışmalar, yatırımları ve kayak tesisi, Hakkari kültürünün ve değerlerinin tanıtılması, engellilerin yaşadığı sıkıntılar ve belediye çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
Sivil toplum kuruluşlarının ilin sorunlarının çözümünde de önemli roller üstlenmesi gerektiğini belirten Vali Akbıyık, katılımcılara teşekkür etti.

Sivil Toplum Kuruluşu, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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