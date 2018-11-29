Vali Akbıyık, Sporcuları Kabul Etti

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Polis
Gücü Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren sporcuları makamında kabul etti.
Muay Thai, karate, judo ve masa tenisi branşlarında ulusal ve uluslararası alanda yapılan yarışmalarda dereceleri bulunan sporcular, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Makamında kabul ettiği sporcularla yakından ilgilenerek sohbet eden Akbıyık, yaptığı konuşmada, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Polis Gücü Spor Kulübü'nde bin 110 sporcu bulunduğunu ve bunların 541'inin lisanslı olduğunu belirten Akbıyık, "Bu sporcu kardeşlerimizi emniyet teşkilatımızdan polis arkadaşlarımız eğitiyorlar. Bu sporcularımız muay thai, masa tenisi, karate ve judoda hem ülkemizde hem de birçok uluslararası müsabakada derece almışlar. Ülkemizde bir tek Hakkari ilimizde polis ve sporcular arasında böyle bir iş birliğiyle beraber çalışma var. Bu da başarıyı getiriyor. Ben hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." diye konuştu.
Hakkari,Polis
29 Kasım 2018 Perşembe 13:33