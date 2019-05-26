Vali Akbıyık'tan 2700 rakımlı üs bölgesine ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova
ilçesinde PKK
'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya
'nın isminin yaşatıldığı 2 bin 700 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer
ile "Şehit Bebek
M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi"ni ziyaret eden Akbıyık, burada görevli asker ve özel harekat polisleriyle sohbet etti.
Akbıyık ve beraberindekiler, bir süre zaman geçirdikleri güvenlik güçleriyle iftar yaptı.
Akbıyık, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
'i telefonla arayarak güvenlik güçlerinin selam ve saygılarını iletti.
Soylu ve Çetin de terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren güvenlik güçlerinin ramazan ayını tebrik ederek başarılar diledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akbıyık, güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldiklerini belirterek, güvenlik güçlerinin yüksek moral ve motivasyonla görev yaptıklarını ve ülkenin emin ellerde olduğunu söyledi.
İftar programından sonra Yüksekova Efeler
Jandarma Komando
Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret eden Akbıyık ve beraberindekiler, burada görevli askerlerle bir araya geldi.
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Kaynak: AA