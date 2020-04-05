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Vali Akbıyık'tan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

05.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:43
Vali Akbıyık'tan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedef alan ve bu yönde çalışmalarını sürdüren, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Adaletin sağlanması; hukuk devleti anlayışının asli unsurlarından biridir. Demokratik hukuk devleti içinde yargı ile savunma makamı olan avukatlık müessesesi birbirlerine etle tırnak gibi bağlı kurumlardır. Bir hukuk devleti olan ülkemizde, insanlarımızı sahip olduğu haklar konusunda bilgilendiren, hukuksal ilişkilerin yürütülmesi ve yargılamada savunmayı temsil etmek gibi önemli görevler üstlenen avukatlarımız, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptirler. Kamu vicdanını ve adaletin sağlanması, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Akbıyık'tan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı - Haberler

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