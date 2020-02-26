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Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, babası vefat eden Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

26.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:07Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti
Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, babası vefat eden Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte hayatını kaybeden 73 yaşındaki 11 çocuk babası Hacı Veysi Zibek için Çatal Camii'nde oturulan taziyeye katıldı.

Vali Akbıyık, babasını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ailenin acısını paylaşan Vali Akbıyık, okunan duanın ardından taziyeden ayrıldı. - HAKKARİ

Nuri Öztürk, Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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