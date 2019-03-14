Vali Akbıyık'tan Derecik'e Ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık
, Irak
sınırındaki Derecik
ilçesini ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçeye giden Akbıyık, Kaymakam İdris Arslan
, AK Parti
Hakkari Milletvekili Husret Dinç
ve 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Kaymakamlığı ziyaret eden Akbıyık, burada hizmet veren kurumları gezdi, ilgililerden bilgi aldı.
Kurum müdürleri ve muhtarlarla bir araya gelen Akbıyık, daha sonra Ortaklar Jandarma
Karakolunu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.
Akbıyık'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür
eşlik etti.
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Kaynak: AA