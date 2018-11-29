Vali Akbıyık'tan Derecik Ziyareti

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık
, Derecik
ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Valiliğin internet sitesindeki açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Derecik ilçesine giden Akbıyık, Kaymakam İdris Arslan
ve Derecik Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç tarafından karşılandı.
Kaymakam Arslan'ı makamında ziyaret eden Akbıyık, daha sonra beraberindekilerle yapımı devam eden hastane ve kaymakamlık binalarında incelemelerde bulundu, binaların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Umurlu
Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Akbıyık ve beraberindekiler, Umurlu Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, Derecik'te "Bir Kitap Bir İnsan" Projesi'nin başlatıldığını belirterek, en çok kitap okuyan öğrencinin ödüllendirileceğini söyledi.
Daha sonra beraberindekilerle Nahal Tepe Üs Bölgesini ziyaret eden Akbıyık, Tuğgeneral Tayanç'tan üs bölgesi ile ilgili bilgi aldı, burada görevli askerlerle sohbet etti.
İdris Akbıyık,Hakkari,Derecik
29 Kasım 2018 Perşembe 21:30