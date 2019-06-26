26.06.2019 08:56
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Vali Akbıyık'tan Durankaya'ya ziyaret

Vali Akbıyık

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Durankaya beldesini ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Durankaya beldesini ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile beldeye giden Akbıyık, Belediye Başkanı İsmail Demirci ve vatandaşlarca karşılandı.
Demirci'yi makamında ziyaret ederek sohbet eden Akbıyık, sağlık ocağında incelemelerde bulunduktan sonra Köyiçi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, onların sorun ve taleplerini dinledi.
Çocuklara oyuncak ve kitap veren Akbıyık, Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek burada görevli askerlerle sohbet etti.
Belde yolundaki çeşmede duran Akbıyık, yanına gelen çoban Abdullah Tatlı ile sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatlı, "Şu anda çok şaşkınım. Daha önce hep televizyonlarda vali görüyordum. Bugün ilk kez canlı olarak bir vali gördüm ve sohbet ediyorum. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Allah sizden razı olsun." dedi.
Vali Akbıyık, Tatlı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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