Vali Akbıyık'tan Hakkari Üniversitesine Ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yüksekova
3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ile birlikte Hakkari Üniversitesini ziyaret eden Vali Akbıyık, Rektör
Prof. Dr. Ömer Pakiş, akademik ve idari personel tarafından karşılandı. Burada üniversitenin akademik ve idari personeliyle kahvaltıda bir araya gelen Vali Akbıyık, daha sonra Rektör Prof. Dr. Pakiş'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ardından geçilen konferans salonunda Rektör Pakiş tarafından Vali Akbıyık,a üniversite ve kampüs alanı çalışmalarıyla ilgili bilgi sunuldu. - HAKKARİ
Piyade,Yüksekova,Rektör,Hakkari
22 Kasım 2018 Perşembe 12:39