Vali Akbıyık'tan Kadınlar Günü mesajı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
08.03.2020 10:38
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
8 Mart'ın kadın haklarının hatırlanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bir kararla tüm dünyada 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kutlandığını ifade eden Vali Akbıyık, "Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Özellikle bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde kadın; hem toplumun, hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumlulukları paylaşır, yüke omuz verir. Bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasında hepimizi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız, geleceğe ilişkin en büyük güvencemiz olmuştur. Kadın hakları ile ilgili olarak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinin yanında, kadına karşı şiddetin karşısında yer alarak gerekli değerin verilmesi, kadınlarımızın haklarına sahip çıkılması ve kadın haklarının savunulması toplum bilinci haline gelmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - HAKKARİ
8 Mart'ın kadın haklarının hatırlanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bir kararla tüm dünyada 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kutlandığını ifade eden Vali Akbıyık, "Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Özellikle bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde kadın; hem toplumun, hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumlulukları paylaşır, yüke omuz verir. Bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasında hepimizi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız, geleceğe ilişkin en büyük güvencemiz olmuştur. Kadın hakları ile ilgili olarak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinin yanında, kadına karşı şiddetin karşısında yer alarak gerekli değerin verilmesi, kadınlarımızın haklarına sahip çıkılması ve kadın haklarının savunulması toplum bilinci haline gelmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Vali Akbıyık'tan Kadınlar Günü mesajı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Hakkari, 8 Mart, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Güncel
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti