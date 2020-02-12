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Vali Akbıyık'tan kayak eğitimi gören öğrencilere ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında Merga Bütan Kayak Merkezinde kayak eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.

12.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:36Vali Akbıyık'tan kayak eğitimi gören öğrencilere ziyaret
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında Merga Bütan Kayak Merkezinde kayak eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.

Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur ile birlikte kayak eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek, burada kayak yapan vatandaşlarla da bir araya geldi. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016 yılından itibaren yürütülen "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında il genelinde ortaöğretim ve lise öğrencilerinin spora teşvikini amaçlayan bu projede; 2016-2017 eğitim öğretim yılında 5 bin, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8 bin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8 bin 940 öğrenci kayak ile tanıştırılırken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise şimdiye kadar 3 bin 830 öğrenci olup toplamda 12 bin öğrencinin kayakla tanıştırılması planlanıyor.

Vali Akbıyık, 12 bin öğrencinin kayak ile tanıştırılması planlandığını ifade ederek, "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek projesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevli servis araçları öğrencileri okullarından alınarak Merga Bütan Kayak Merkezine götürülüp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilen 14 kayak antrenöründen eğitim almaktadır. Burada kayak yapan öğrencilerimizin öğle yemeği ise il özel idaremizce karşılanmaktadır" dedi.

Vali Akbıyık, kendisini sevinçle karşılayan öğrencilerle bir süre sohbet ederek daha sonra birlikte kayak yaptı. - HAKKARİ

Hakkari, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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