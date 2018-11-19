Vali Akbıyık'tan Kontrol Noktası ve Kayak Merkezine Ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Kale
2 kontrol noktasını ziyaret etti, Merga Bütan Kayak Merkezi
'nde incelemelerde bulundu.
Akbıyık, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Bay köyü yolundaki Kale 2 kontrol noktasını ziyaret etti.
Burada görevli özel harekat polisi ve güvenlik korucularıyla sohbet eden Akbıyık, ilgililerden bilgi aldı.
Ardından beraberindekilerle 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezine geçen Akbıyık, burada yapımı süren dörtlü telesiyej ve pist alanındaki çalışmaları inceledi.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, Öğretmenler Günü için karlı zeminde klip hazırlayan öğretmenlerle bir araya geldi, sohbet etti.
Öğretmenler, ziyaretçiler için klipte yer alan şarkıyı seslendirdi.
Hakkari,Kayak Merkezi,Kale
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:07