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Vali Akbıyık'tan 'Mevlana Haftası' mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,"Mevlana Haftası" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:54Vali Akbıyık'tan 'Mevlana Haftası' mesajı
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,"Mevlana Haftası" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, 13. Yüzyıldan günümüze ışık tutan tasavvuf düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin günümüzde de hoşgörü ve sevginin temsilcisi olmaya devam ettiğini ifade ederek, "Hz. Mevlana, asırlar öncesinden günümüze kadar ilim ışıklarını salan ve sonsuza kadar da dünyayı aydınlatacağı muhakkak görülen er bir kişidir. O'nu bu dünya hayatında rahmetle andıran, öteki dünyasında da mamur eden kendisini Hak yoluna adamasıdır. Dünya telaşıyla çoraklaşan gönüller onun öğretilerinden, tavsiyelerinden sızan hikmet damlalarıyla tekrar yeşermektedir. Mevlana yalnızca büyük bir şair, bir tarikat kurucusu, derin bir sufi, etraflı bir alim değil; aynı zamanda Anadolu'da yeni kurulmaya başlayan kültürler arasında bir köprü, farklı topluluklar arasında kaynaşma ve birleşmeyi temin eden derin bir ruh adamıdır. Bu duygu ve düşüncelerle vuslatının 746'ıncı yıl dönümünde Mevlana hazretlerini rahmetle ve minnetle yad ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - HAKKARİ

Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana Haftası, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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