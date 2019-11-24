Haberler » Güncel » Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı - Haber

Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

24.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:35Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Öğretmenliğin insanlık tarihi kadar eski, eski olduğu kadar da önemli bir meslek olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Bir toplumun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınabilmesi ve her alanda müreffeh olabilmesi öğretmenlerin çaba ve gayretlerine bağlıdır. Nitekim Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir' diyerek öğretmenlerin ne denli bir öneme haiz olduğuna işaret etmiştir. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin almış olduğu bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine, genç nesillerin vatan sevgisi ve fikir hürriyetinin birer timsali olarak yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına ve ülkemizi hedeflerine, çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak yolda kararlılıkla yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta 'yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi; saygı, şükran ve rahmetle anıyor, bütün emektar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi. - HAKKARİ

Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 Kadına şiddete tepki gösterip, 'Ölmek istemiyoruz' sloganı attılar
15:20 Kan bağışında Giresun birinci sırada
15:19 Ispanak üzerindeki kara bulutlar dağılıyor
15:19 Meteorolojiden Antalya için sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısı
15:19 Öğrenciler sabah namazında buluştu
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 15:25:45