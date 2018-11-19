Vali Akbıyık'tan Özel Hareket Polislerine Ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Özel Harekat polislerinin görev yaptığı Kale-2 Kontrol Noktasını ziyaret etti.
Vali Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Bay köyü yolu üzerinde bulunan Kale-2 Kontrol Noktasını ziyaret etti. Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve Özel Harekat polisleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada denetlemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.
Vali Akbıyık, daha sonra kontrol noktasında görevli Özel Harekat polisleri, güvenlik korucuları ve mahalle bekçileriyle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi. - HAKKARİ
Kale,Hakkari
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:45