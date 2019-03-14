Vali Akbıyık'tan Şemdinli'ye Ziyaret

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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Vali Akbıyık, Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kadın kursiyerlerle bir araya geldi, kurslardaki çalışmaları inceledi.Ardından Cumhuriyet İlkokuluna geçen Akbıyık, sınıfları gezerek öğrencilere kitap dağıttıktan sonra devlet hastanesini ziyaret etti.Burada hizmete giren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinin açılışını gerçekleştiren Akbıyık, yaptığı konuşmada, sağlıkçıların Tıp Bayramı'nı kutladı.Kent genelindeki hastanelerin iyi hizmet verdiğini belirten Akbıyık, yeni polikliniğin hayırlı olması temennisinde bulundu.Vali Akbıyık, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer'i ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.Akbıyık'a ziyaretinde, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de eşlik etti.