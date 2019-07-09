09.07.2019 17:12
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Vali Akbıyık tarihi medreseyi ziyaret etti

Vali Akbıyık tarihi medreseyi ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 1701 yılında Hakkari Beylerinden İbrahim Bey tarafından yaptırılan 2 katlı tarihi Meydan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 1701 yılında Hakkari Beylerinden İbrahim Bey tarafından yaptırılan 2 katlı tarihi Meydan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Hakkari Üniversitesi tarafından hazırlanıp yürütülen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Hakkari'nin Turizm Merkezi Meydan Medresesi" projesi ile restore çalışmaları devam eden Meydan Medresesi'ni ziyaret etti. Vali Akbıyık, Hakkari merkezde bulunan 2 katlı tarihi Meydan Medresesi'ne ait çevre düzenlemesi ile inşa edilen Hakkari Kültür Evi yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, atıl durumdan kurtarılıp "Hakkari Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi" olarak hizmete sunulması için yürütülen çalışmalar hakkında Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Murat Adıyam'dan bilgi aldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Güncel

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